سعر Jeo Boden (BODEN)
سعر Jeo Boden (BODEN) المباشر لليوم هو USD 0.00287533. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.99M. يتم تحديث سعر BODEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jeo Boden الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 605.74K
- تغيير سعر Jeo Boden خلال اليوم هو -6.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 690.33M
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خلال اليوم، كان سعر Jeo Boden مقابل USD هو $ -0.000214885735759669 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jeo Boden مقابل USD هو $ -0.0009116800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jeo Boden مقابل USD هو $ -0.0016612299 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jeo Boden مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000214885735759669
|-6.95%
|30 يوم
|$ -0.0009116800
|-31.70%
|60 يوم
|$ -0.0016612299
|-57.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jeo Boden: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.06%
-6.95%
-13.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $BODEN token, also known as the Joe Boden token, is a memecoin that humorously references Joe Biden.
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