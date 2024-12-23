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سعر Jeo Boden (BODEN) المباشر لليوم هو USD 0.00287533 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.99M . يتم تحديث سعر BODEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jeo Boden الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 605.74K - تغيير سعر Jeo Boden خلال اليوم هو -6.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 690.33M

أداء سعر Jeo Boden (BODEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jeo Boden مقابل USD هو $ -0.000214885735759669 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jeo Boden مقابل USD هو $ -0.0009116800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jeo Boden مقابل USD هو $ -0.0016612299 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jeo Boden مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000214885735759669 -6.95% 30 يوم $ -0.0009116800 -31.70% 60 يوم $ -0.0016612299 -57.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jeo Boden (BODEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jeo Boden: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00286236$ 0.00286236 $ 0.00286236 24 ساعة مرتفع $ 0.00314649$ 0.00314649 $ 0.00314649 عالية طوال الوقت $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 تغير السعر (1 ساعة) -4.06% تغير السعر (1يوم) -6.95% تغير السعر (7 أيام) -13.25%

معلومات سوق Jeo Boden (BODEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: