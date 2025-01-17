سعر JennyCo (JCO)
سعر JennyCo (JCO) المباشر لليوم هو USD 0.00793829. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JennyCo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.83K
- تغيير سعر JennyCo خلال اليوم هو -6.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JennyCo مقابل USD هو $ -0.00054127235968428 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JennyCo مقابل USD هو $ +0.0016766247 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JennyCo مقابل USD هو $ +0.0137806666 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JennyCo مقابل USD هو $ +0.003998877129106071 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00054127235968428
|-6.38%
|30 يوم
|$ +0.0016766247
|+21.12%
|60 يوم
|$ +0.0137806666
|+173.60%
|90 يوم
|$ +0.003998877129106071
|+101.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر JennyCo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
-6.38%
-34.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JennyCo has developed a secure app where users get rewarded for uploading their dynamic health data (genetics, medical history, wearable data, etc) and in which they have further options to either lease their health data to businesses and/or receive AI-driven personalized health insights and recommendations.
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