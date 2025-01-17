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سعر Jellyfish Mobile (JFISH) المباشر لليوم هو USD 0.03925893 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JFISH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jellyfish Mobile الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.47K - تغيير سعر Jellyfish Mobile خلال اليوم هو -2.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jellyfish Mobile (JFISH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jellyfish Mobile مقابل USD هو $ -0.00082715075466722 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jellyfish Mobile مقابل USD هو $ -0.0109929479 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jellyfish Mobile مقابل USD هو $ -0.0131496961 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jellyfish Mobile مقابل USD هو $ -0.0081058889650262 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00082715075466722 -2.06% 30 يوم $ -0.0109929479 -28.00% 60 يوم $ -0.0131496961 -33.49% 90 يوم $ -0.0081058889650262 -17.11%

تحليل سعر Jellyfish Mobile (JFISH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jellyfish Mobile: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03898063$ 0.03898063 $ 0.03898063 24 ساعة مرتفع $ 0.04025047$ 0.04025047 $ 0.04025047 عالية طوال الوقت $ 0.094434$ 0.094434 $ 0.094434 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -2.06% تغير السعر (7 أيام) -29.64%

معلومات سوق Jellyfish Mobile (JFISH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: