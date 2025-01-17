سعر Jellyfish Mobile (JFISH)
سعر Jellyfish Mobile (JFISH) المباشر لليوم هو USD 0.03925893. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JFISH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jellyfish Mobile الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.47K
- تغيير سعر Jellyfish Mobile خلال اليوم هو -2.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jellyfish Mobile مقابل USD هو $ -0.00082715075466722 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jellyfish Mobile مقابل USD هو $ -0.0109929479 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jellyfish Mobile مقابل USD هو $ -0.0131496961 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jellyfish Mobile مقابل USD هو $ -0.0081058889650262 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00082715075466722
|-2.06%
|30 يوم
|$ -0.0109929479
|-28.00%
|60 يوم
|$ -0.0131496961
|-33.49%
|90 يوم
|$ -0.0081058889650262
|-17.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jellyfish Mobile: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-2.06%
-29.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our Mission At Jellyfish Mobile, our mission is to redefine the boundaries of mobile communication by intertwining the innovation of Web3 technologies with the familiarity of the current telecom infrastructure. Harnessing our pioneering Wallet-On-SIM technology, we have enabled a cold-wallet to operate directly on a SIM card, ensuring it remains isolated from the host device, providing unparalleled security in mobile-based asset storage. We aim to empower individuals, giving them unequivocal digital identity ownership, thus ensuring heightened security and paving the way for a decentralized and transparent mobile future. Our commitment is steadfast: to craft a platform where users are not only shielded from looming threats like SIM-Swap attacks but are also effortlessly integrated into the expansive Web3 ecosystem. Through this synergistic melding of groundbreaking blockchain solutionsand trusted mobile technologies, we are shaping a future where mobile users no longer just communicate but truly own and control their digital experiences.
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