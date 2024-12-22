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سعر JELLY AI (JAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 452.43K . يتم تحديث سعر JAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JELLY AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.36K - تغيير سعر JELLY AI خلال اليوم هو -32.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر JELLY AI (JAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JELLY AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JELLY AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JELLY AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JELLY AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -32.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر JELLY AI (JAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JELLY AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.32% تغير السعر (1يوم) -32.21% تغير السعر (7 أيام) -49.17%

معلومات سوق JELLY AI (JAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: