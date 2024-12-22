سعر JELLY AI (JAI)
سعر JELLY AI (JAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 452.43K. يتم تحديث سعر JAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JELLY AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.36K
- تغيير سعر JELLY AI خلال اليوم هو -32.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر JELLY AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JELLY AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JELLY AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JELLY AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-32.21%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JELLY AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.32%
-32.21%
-49.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jelly AI ($JAI) is gaining attention as the first AI-based meme coin developed on the Sui blockchain. The Sui network is a scalable blockchain platform known for its fast transaction processing and low costs. With this infrastructure, $JAI enables swift and efficient transactions. As the first AI meme coin on the Sui network, $JAI offers a unique opportunity for investors and crypto enthusiasts. By participating in the project's early stages, there is potential for significant profits. Additionally, the combination of artificial intelligence and meme coin concepts has created an innovative approach that appeals to a wide range of users.
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