سعر Jelli (JELLI)
سعر Jelli (JELLI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JELLI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jelli الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 242.42
- تغيير سعر Jelli خلال اليوم هو -1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jelli مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jelli مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jelli مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jelli مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.05%
|30 يوم
|$ 0
|-60.63%
|60 يوم
|$ 0
|-61.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jelli: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-1.05%
-6.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jelli is the first animated ERC20-i inscription token. Celebrating BTC and ETH inscriptions, it was launched on the day of BTC halving in 2024 by a group of passionate and dedicated Base devs.
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