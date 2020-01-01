توكنوميكس JEFFWorld Token (JEFF)

توكنوميكس JEFFWorld Token (JEFF)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول JEFFWorld Token (JEFF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
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معلومات JEFFWorld Token (JEFF)

JEFFWorld is a user-participating metaverse platform that is completed by expanding the metaverse world with the participation of users. In JEFF World, users can freely decorate their unique spaces and avatars, and experience JEFF World. Users can enjoy and create content at JEFFWorld and receive rewards. These rewards circulate within a balanced ecosystem, allowing users to experience various content within JEFF World or utilize them for real-world connected consumption. This creates a sustainable ecosystem that fosters a balanced and harmonious environment.

الموقع الرسمي:
https://jeffworld.io/
الوثيقة البيضاء:
https://jeff-world.gitbook.io/guidebook/

توكنوميكس JEFFWorld Token (JEFF) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار JEFFWorld Token (JEFF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
إجمالي العرض:
$ 1.40B
$ 1.40B$ 1.40B
العرض المتداول:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.182621
$ 0.182621$ 0.182621
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.00100036
$ 0.00100036$ 0.00100036
السعر الحالي:
$ 0.00168363
$ 0.00168363$ 0.00168363

توكنوميكس JEFFWorld Token (JEFF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس JEFFWorld Token (JEFF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن JEFF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JEFF التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JEFF، استكشف السعر المباشر لتوكن JEFF!

توقعات سعر JEFF

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه JEFF؟ تجمع صفحة توقعات أسعار JEFF الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

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