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سعر JEFFWorld Token (JEFF) المباشر لليوم هو USD 0.0054503 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JEFF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JEFFWorld Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.29K - تغيير سعر JEFFWorld Token خلال اليوم هو +1.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر JEFFWorld Token (JEFF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JEFFWorld Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JEFFWorld Token مقابل USD هو $ +0.0004232741 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JEFFWorld Token مقابل USD هو $ -0.0029268383 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JEFFWorld Token مقابل USD هو $ -0.006064429492212317 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.59% 30 يوم $ +0.0004232741 +7.77% 60 يوم $ -0.0029268383 -53.70% 90 يوم $ -0.006064429492212317 -52.66%

تحليل سعر JEFFWorld Token (JEFF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JEFFWorld Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0053458$ 0.0053458 $ 0.0053458 24 ساعة مرتفع $ 0.00554912$ 0.00554912 $ 0.00554912 عالية طوال الوقت $ 0.182621$ 0.182621 $ 0.182621 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) +1.59% تغير السعر (7 أيام) -0.92%

معلومات سوق JEFFWorld Token (JEFF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: