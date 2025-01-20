سعر JEFFWorld Token (JEFF)
سعر JEFFWorld Token (JEFF) المباشر لليوم هو USD 0.0054503. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JEFF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JEFFWorld Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.29K
- تغيير سعر JEFFWorld Token خلال اليوم هو +1.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JEFFWorld Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JEFFWorld Token مقابل USD هو $ +0.0004232741 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JEFFWorld Token مقابل USD هو $ -0.0029268383 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JEFFWorld Token مقابل USD هو $ -0.006064429492212317 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.59%
|30 يوم
|$ +0.0004232741
|+7.77%
|60 يوم
|$ -0.0029268383
|-53.70%
|90 يوم
|$ -0.006064429492212317
|-52.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر JEFFWorld Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
+1.59%
-0.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JEFFWorld is a user-participating metaverse platform that is completed by expanding the metaverse world with the participation of users. In JEFF World, users can freely decorate their unique spaces and avatars, and experience JEFF World. Users can enjoy and create content at JEFFWorld and receive rewards. These rewards circulate within a balanced ecosystem, allowing users to experience various content within JEFF World or utilize them for real-world connected consumption. This creates a sustainable ecosystem that fosters a balanced and harmonious environment.
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