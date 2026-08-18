سعر Jeff The Groundhog اليوم

السعر المباشر لمشروع Jeff The Groundhog (JEFF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 142.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JEFF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JEFF.

يحتل Jeff The Groundhog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 41,952، مع عرض متداول قدره 983.75M JEFF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JEFF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JEFF بمقدار -2.62% خلال الساعة الماضية و+180.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Jeff The Groundhog (JEFF)

القيمة السوقية $ 41.95K$ 41.95K $ 41.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.95K$ 41.95K $ 41.95K إمداد دورة التداول 983.75M 983.75M 983.75M إجمالي العرض 983,754,001.474522 983,754,001.474522 983,754,001.474522

القيمة السوقية الحالية لـ Jeff The Groundhog هي $ 41.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JEFF يبلغ 983.75M، مع إجمالي عرض 983754001.474522. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.95K.