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سعر Jeeter on solana ($JEET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $JEET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jeeter on solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.33 - تغيير سعر Jeeter on solana خلال اليوم هو +2.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jeeter on solana ($JEET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jeeter on solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jeeter on solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jeeter on solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jeeter on solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.28% 30 يوم $ 0 +40.71% 60 يوم $ 0 -15.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jeeter on solana ($JEET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jeeter on solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.28% تغير السعر (7 أيام) +43.23%

معلومات سوق Jeeter on solana ($JEET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: