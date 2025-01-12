سعر JBM ($JBM)
سعر JBM ($JBM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.37K. يتم تحديث سعر $JBM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JBM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.50
- تغيير سعر JBM خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 524.17M
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خلال اليوم، كان سعر JBM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JBM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JBM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JBM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-12.56%
|60 يوم
|$ 0
|-89.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JBM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-21.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$JBM is a community-driven memecoin inspired by the adventurous spirit of a bold character from classic tales of exploration and growth. It aims to disrupt the crypto space by fostering a genuine, organic community built on transparency and trust. The project is designed for long-term sustainability with robust tokenomics. The team has already burned 45% of the total token supply and 50% of the liquidity pool which is also burned, ensuring a deflationary model. Additionally, 2.5% of the liquidity has been locked for 2 years, with the fees generated from this additional liquidity pool being allocated for buyback and burn mechanisms. A further 2.5% is reserved for growth funds, which are also locked for 2 years, ensuring steady development over time. $JBM focuses on creating a sustainable ecosystem where the community plays a central role in shaping its future, aiming to redefine the memecoin space with integrity and longevity.
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