سعر JAW (JAW)
سعر JAW (JAW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.22K. يتم تحديث سعر JAW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JAW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.06
- تغيير سعر JAW خلال اليوم هو +0.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.58M
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خلال اليوم، كان سعر JAW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JAW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JAW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JAW مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.47%
|30 يوم
|$ 0
|-46.93%
|60 يوم
|$ 0
|-83.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JAW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
+0.47%
-13.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jaw is a meme coin based on a playful little shark. It aims to engage the cryptocurrency community through its unique branding and themes derived from internet culture. The project encourages participation and interaction among users, creating a space for fun and creativity within the crypto ecosystem. By focusing on community-driven initiatives, Jaw seeks to carve out its niche in the growing world of meme coins.
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