سعر jAsset jUSD المباشر اليوم هو 0.97936 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي JUSD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر JUSD بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن JUSD

معلومات سعر JUSD

الموقع الرسمي لـ JUSD

اقتصاد توكن JUSD

توقعات سعر JUSD

شعار jAsset jUSD

سعر jAsset jUSD (JUSD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 JUSD إلى USD:

$0.97936
$0.97936
-0.20%1D
مخطط أسعار jAsset jUSD (JUSD) المباشر
معلومات سعر jAsset jUSD (JUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.970089
$ 0.970089
24 ساعة منخفض
$ 0.989055
$ 0.989055
24 ساعة مرتفع

$ 0.970089
$ 0.970089

$ 0.989055
$ 0.989055

$ 1.062
$ 1.062

$ 0.35345
$ 0.35345

-0.03%

-0.23%

+0.78%

+0.78%

سعر jAsset jUSD (JUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.97936. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JUSD بين أدنى سعر $ 0.970089 وأعلى سعر $ 0.989055، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJUSD على الإطلاق هو $ 1.062، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.35345.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JUSD -0.03% على مدار الساعة الماضية، -0.23% على مدار 24 ساعة، و +0.78% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق jAsset jUSD (JUSD)

$ 664.92K
$ 664.92K

--
----

$ 664.92K
$ 664.92K

678.93K
678.93K

678,930.9870496308
678,930.9870496308

القيمة السوقية الحالية لـ jAsset jUSD هي $ 664.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JUSD يبلغ 678.93K، مع إجمالي عرض 678930.9870496308. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 664.92K.

سجل سعر jAsset jUSD (JUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر jAsset jUSD مقابل USD هو $ -0.0023186773158829 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر jAsset jUSD مقابل USD هو $ -0.0094991064 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر jAsset jUSD مقابل USD هو $ -0.0138384547 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر jAsset jUSD مقابل USD هو $ -0.0103235663406482 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0023186773158829-0.23%
30 يوم$ -0.0094991064-0.96%
60 يوم$ -0.0138384547-1.41%
90 يوم$ -0.0103235663406482-1.04%

ما هو jAsset jUSD ( JUSD )

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر jAsset jUSD (JUSD)

الموقع الرسمي

توقعات سعر jAsset jUSD (USD)

كم ستكون قيمة jAsset jUSD (JUSD) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك jAsset jUSD (JUSD) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة jAsset jUSD.

تحقق الآن من توقعات سعر jAsset jUSD!

عملة JUSD إلى العملات المحلية

توكنوميكس jAsset jUSD (JUSD)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس jAsset jUSD (JUSD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس JUSD والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول jAsset jUSD (JUSD)

كم يساوي jAsset jUSD (JUSD) اليوم؟
سعر JUSD المباشر في USD هو USD 0.97936، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر JUSD إلى USD الحالي؟
سعر JUSD إلى USD الحالي هو $ 0.97936. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ jAsset jUSD ؟
القيمة السوقية لعملة JUSD هي $ 664.92K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن JUSD؟
العرض المتداول لتوكن JUSD هو 678.93K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ JUSD؟
حقق JUSD سعرًا قياسيًا قدره 1.062 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ JUSD؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.35345 JUSD.
ما هو حجم تداول JUSD؟
حجم تداول JUSD المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع JUSD هذا العام؟
قد يرتفع JUSD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر JUSD لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

