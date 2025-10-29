معلومات سعر jAsset jUSD (JUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.970089 $ 0.970089 $ 0.970089 24 ساعة منخفض $ 0.989055 $ 0.989055 $ 0.989055 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.970089$ 0.970089 $ 0.970089 24 ساعة مرتفع $ 0.989055$ 0.989055 $ 0.989055 عالية طوال الوقت $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 أدنى سعر $ 0.35345$ 0.35345 $ 0.35345 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.23% تغير السعر (7 أيام) +0.78% تغير السعر (7 أيام) +0.78%

سعر jAsset jUSD (JUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.97936. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JUSD بين أدنى سعر $ 0.970089 وأعلى سعر $ 0.989055، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJUSD على الإطلاق هو $ 1.062، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.35345.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JUSD -0.03% على مدار الساعة الماضية، -0.23% على مدار 24 ساعة، و +0.78% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق jAsset jUSD (JUSD)

القيمة السوقية $ 664.92K$ 664.92K $ 664.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 664.92K$ 664.92K $ 664.92K إمداد دورة التداول 678.93K 678.93K 678.93K إجمالي العرض 678,930.9870496308 678,930.9870496308 678,930.9870496308

القيمة السوقية الحالية لـ jAsset jUSD هي $ 664.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JUSD يبلغ 678.93K، مع إجمالي عرض 678930.9870496308. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 664.92K.