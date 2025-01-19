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سعر Jasse Polluk (POLLUK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POLLUK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jasse Polluk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.07K - تغيير سعر Jasse Polluk خلال اليوم هو -15.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jasse Polluk (POLLUK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jasse Polluk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jasse Polluk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jasse Polluk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jasse Polluk مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -15.42% 30 يوم $ 0 -38.55% 60 يوم $ 0 -84.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jasse Polluk (POLLUK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jasse Polluk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00205429$ 0.00205429 $ 0.00205429 تغير السعر (1 ساعة) -2.51% تغير السعر (1يوم) -15.42% تغير السعر (7 أيام) -4.59%

معلومات سوق Jasse Polluk (POLLUK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: