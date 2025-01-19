سعر Jasse Polluk (POLLUK)
سعر Jasse Polluk (POLLUK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POLLUK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jasse Polluk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.07K
- تغيير سعر Jasse Polluk خلال اليوم هو -15.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jasse Polluk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jasse Polluk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jasse Polluk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jasse Polluk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.42%
|30 يوم
|$ 0
|-38.55%
|60 يوم
|$ 0
|-84.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jasse Polluk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.51%
-15.42%
-4.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alright, so there's this guy, Jasse Polluk, right? He's like a big shot at Coinbase, which is a major place where people trade crypto. He made this thing called Base, which is some fancy Layer 2 blockchain. Basically, it's like an upgrade to Ethereum that makes it faster and cheaper to use. People love it because it cuts down transaction fees from dollars to just pennies. So yeah, he's the dude making crypto more affordable and trying to get everyone to use it. Cool, huh? Launched stealth, zero taxes, LP burnt and contract renounced, Fueled by pure memetic power
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