سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)
سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) المباشر لليوم هو USD 0.295507. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JCHF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jarvis Synthetic Swiss Franc الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.23
- تغيير سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc خلال اليوم هو +1.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JCHF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JCHF.
خلال اليوم، كان سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc مقابل USD هو $ +0.00389113 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc مقابل USD هو $ +0.0338723716 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.1136593503 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.12059864903850555 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00389113
|+1.33%
|30 يوم
|$ +0.0338723716
|+11.46%
|60 يوم
|$ -0.1136593503
|-38.46%
|90 يوم
|$ -0.12059864903850555
|-28.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.62%
+1.33%
-2.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
jCHF is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Swiss Franc. It is built on the top of UMA and Chainlink.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 JCHF إلى AUD
A$0.47576627
|1 JCHF إلى GBP
￡0.24231574
|1 JCHF إلى EUR
€0.28664179
|1 JCHF إلى USD
$0.295507
|1 JCHF إلى MYR
RM1.3297815
|1 JCHF إلى TRY
₺10.46981301
|1 JCHF إلى JPY
¥46.17887889
|1 JCHF إلى RUB
₽30.28651243
|1 JCHF إلى INR
₹25.58499606
|1 JCHF إلى IDR
Rp4,844.37627408
|1 JCHF إلى PHP
₱17.30193485
|1 JCHF إلى EGP
￡E.14.8935528
|1 JCHF إلى BRL
R$1.8025927
|1 JCHF إلى CAD
C$0.42553008
|1 JCHF إلى BDT
৳35.9041005
|1 JCHF إلى NGN
₦460.29056841
|1 JCHF إلى UAH
₴12.44379977
|1 JCHF إلى VES
Bs15.957378
|1 JCHF إلى PKR
Rs82.38144146
|1 JCHF إلى KZT
₸156.84920546
|1 JCHF إلى THB
฿10.16248573
|1 JCHF إلى TWD
NT$9.71922523
|1 JCHF إلى CHF
Fr0.26891137
|1 JCHF إلى HKD
HK$2.29904446
|1 JCHF إلى MAD
.د.م2.96689028