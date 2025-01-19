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سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) المباشر لليوم هو USD 0.295507 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JCHF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jarvis Synthetic Swiss Franc الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.23 - تغيير سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc خلال اليوم هو +1.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc مقابل USD هو $ +0.00389113 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc مقابل USD هو $ +0.0338723716 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.1136593503 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc مقابل USD هو $ -0.12059864903850555 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00389113 +1.33% 30 يوم $ +0.0338723716 +11.46% 60 يوم $ -0.1136593503 -38.46% 90 يوم $ -0.12059864903850555 -28.98%

تحليل سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jarvis Synthetic Swiss Franc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.290925$ 0.290925 $ 0.290925 24 ساعة مرتفع $ 0.301974$ 0.301974 $ 0.301974 عالية طوال الوقت $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 تغير السعر (1 ساعة) +0.62% تغير السعر (1يوم) +1.33% تغير السعر (7 أيام) -2.10%

معلومات سوق Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: