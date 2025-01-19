سعر Jarvis Synthetic Euro (JEUR)
سعر Jarvis Synthetic Euro (JEUR) المباشر لليوم هو USD 0.944788. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JEUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jarvis Synthetic Euro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49K
- تغيير سعر Jarvis Synthetic Euro خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jarvis Synthetic Euro مقابل USD هو $ +0.00038104 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Euro مقابل USD هو $ -0.0242178452 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Euro مقابل USD هو $ -0.0965301237 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Euro مقابل USD هو $ -0.1568133066698467 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00038104
|+0.04%
|30 يوم
|$ -0.0242178452
|-2.56%
|60 يوم
|$ -0.0965301237
|-10.21%
|90 يوم
|$ -0.1568133066698467
|-14.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jarvis Synthetic Euro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+0.04%
+0.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
jEUR is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Euro. It is built on the top of UMA and Chainlink.
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