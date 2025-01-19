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سعر Jarvis Synthetic Euro (JEUR)

USD

مخطط سعر Jarvis Synthetic Euro (JEUR) المباشر

$0.944788
$0.944788$0.944788
0.00%(1D)

سعر Jarvis Synthetic Euro (JEUR) لليوم

سعر Jarvis Synthetic Euro (JEUR) المباشر لليوم هو USD 0.944788. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JEUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jarvis Synthetic Euro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49K
- تغيير سعر Jarvis Synthetic Euro خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Jarvis Synthetic Euro (JEUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jarvis Synthetic Euro مقابل USD هو $ +0.00038104 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Euro مقابل USD هو $ -0.0242178452 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Euro مقابل USD هو $ -0.0965301237 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Euro مقابل USD هو $ -0.1568133066698467 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00038104+0.04%
30 يوم$ -0.0242178452-2.56%
60 يوم$ -0.0965301237-10.21%
90 يوم$ -0.1568133066698467-14.23%

تحليل سعر Jarvis Synthetic Euro (JEUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jarvis Synthetic Euro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.93739
$ 0.93739$ 0.93739

$ 0.987679
$ 0.987679$ 0.987679

$ 4.01
$ 4.01$ 4.01

+0.43%

+0.04%

+0.14%

معلومات سوق Jarvis Synthetic Euro (JEUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.49K
$ 1.49K$ 1.49K

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ما هو Jarvis Synthetic Euro ( JEUR )

jEUR is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Euro. It is built on the top of UMA and Chainlink.

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المصدر Jarvis Synthetic Euro (JEUR)

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