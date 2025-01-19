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سعر Jarvis Synthetic Euro (JEUR) المباشر لليوم هو USD 0.944788 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JEUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jarvis Synthetic Euro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49K - تغيير سعر Jarvis Synthetic Euro خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jarvis Synthetic Euro (JEUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jarvis Synthetic Euro مقابل USD هو $ +0.00038104 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Euro مقابل USD هو $ -0.0242178452 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Euro مقابل USD هو $ -0.0965301237 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jarvis Synthetic Euro مقابل USD هو $ -0.1568133066698467 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00038104 +0.04% 30 يوم $ -0.0242178452 -2.56% 60 يوم $ -0.0965301237 -10.21% 90 يوم $ -0.1568133066698467 -14.23%

تحليل سعر Jarvis Synthetic Euro (JEUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jarvis Synthetic Euro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.93739$ 0.93739 $ 0.93739 24 ساعة مرتفع $ 0.987679$ 0.987679 $ 0.987679 عالية طوال الوقت $ 4.01$ 4.01 $ 4.01 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) +0.14%

معلومات سوق Jarvis Synthetic Euro (JEUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: