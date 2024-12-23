سعر Jarvis Reward (JRT)
سعر Jarvis Reward (JRT) المباشر لليوم هو USD 0.00435964. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M. يتم تحديث سعر JRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jarvis Reward الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.77
- تغيير سعر Jarvis Reward خلال اليوم هو +0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 397.10M
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خلال اليوم، كان سعر Jarvis Reward مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jarvis Reward مقابل USD هو $ +0.0000299943 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jarvis Reward مقابل USD هو $ +0.0003981223 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jarvis Reward مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.63%
|30 يوم
|$ +0.0000299943
|+0.69%
|60 يوم
|$ +0.0003981223
|+9.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jarvis Reward: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
+0.63%
-9.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A trading platform and its set of financial protocols to gain exposure to any assets, through margin trading or synthetic assets, against trading pools supplied by liquidity providers, tooled to automatically hedge their exposure on traditional financial market. The Jarvis Reward Token (JRT) allows to participate in the governance of protocols, to ensure the safety of their oracles and collecting the commissions they generate.
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