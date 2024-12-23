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سعر Jarvis Reward (JRT) المباشر لليوم هو USD 0.00435964 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M . يتم تحديث سعر JRT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jarvis Reward الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.77 - تغيير سعر Jarvis Reward خلال اليوم هو +0.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 397.10M

أداء سعر Jarvis Reward (JRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jarvis Reward مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jarvis Reward مقابل USD هو $ +0.0000299943 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jarvis Reward مقابل USD هو $ +0.0003981223 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jarvis Reward مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.63% 30 يوم $ +0.0000299943 +0.69% 60 يوم $ +0.0003981223 +9.13% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jarvis Reward (JRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jarvis Reward: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00419554$ 0.00419554 $ 0.00419554 24 ساعة مرتفع $ 0.00447242$ 0.00447242 $ 0.00447242 عالية طوال الوقت $ 0.298584$ 0.298584 $ 0.298584 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) +0.63% تغير السعر (7 أيام) -9.78%

معلومات سوق Jarvis Reward (JRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: