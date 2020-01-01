توكنوميكس Jarvis AI (JARVIS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Jarvis AI (JARVIS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Jarvis AI (JARVIS) is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals الموقع الرسمي: https://jarvis.fun/ الوثيقة البيضاء: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/jarvis.fun/whitepaper.pdf اشتر JARVIS الآن!

توكنوميكس Jarvis AI (JARVIS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Jarvis AI (JARVIS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.36K $ 13.36K $ 13.36K إجمالي العرض: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M العرض المتداول: $ 969.70M $ 969.70M $ 969.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.77K $ 13.77K $ 13.77K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00264783 $ 0.00264783 $ 0.00264783 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Jarvis AI (JARVIS)

توكنوميكس Jarvis AI (JARVIS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Jarvis AI (JARVIS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JARVIS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JARVIS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JARVIS، استكشف السعر المباشر لتوكن JARVIS!

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