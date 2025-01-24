سعر Jarvis AI (JARVIS)
سعر Jarvis AI (JARVIS) المباشر لليوم هو USD 0.00192508. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M. يتم تحديث سعر JARVIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jarvis AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 737.84K
- تغيير سعر Jarvis AI خلال اليوم هو -18.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Jarvis AI مقابل USD هو $ -0.000423496984184431 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jarvis AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jarvis AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jarvis AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000423496984184431
|-18.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jarvis AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.90%
-18.03%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals
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