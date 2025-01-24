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سعر Jarvis AI (JARVIS) المباشر لليوم هو USD 0.00192508 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M . يتم تحديث سعر JARVIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jarvis AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 737.84K - تغيير سعر Jarvis AI خلال اليوم هو -18.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Jarvis AI (JARVIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jarvis AI مقابل USD هو $ -0.000423496984184431 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jarvis AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jarvis AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jarvis AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000423496984184431 -18.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jarvis AI (JARVIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jarvis AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00152537$ 0.00152537 $ 0.00152537 24 ساعة مرتفع $ 0.0023807$ 0.0023807 $ 0.0023807 عالية طوال الوقت $ 0.0023807$ 0.0023807 $ 0.0023807 تغير السعر (1 ساعة) -4.90% تغير السعر (1يوم) -18.03% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Jarvis AI (JARVIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: