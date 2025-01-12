سعر Japan Coin (JAPAN)
سعر Japan Coin (JAPAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.10K. يتم تحديث سعر JAPAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Japan Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.49K
- تغيير سعر Japan Coin خلال اليوم هو +10.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M
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خلال اليوم، كان سعر Japan Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Japan Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Japan Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Japan Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.99%
|30 يوم
|$ 0
|-27.10%
|60 يوم
|$ 0
|-32.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Japan Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
+10.99%
+2.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is a meme coin for Japan.
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