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سعر Japan Coin (JAPAN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.10K . يتم تحديث سعر JAPAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Japan Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.49K - تغيير سعر Japan Coin خلال اليوم هو +10.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M

أداء سعر Japan Coin (JAPAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Japan Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Japan Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Japan Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Japan Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.99% 30 يوم $ 0 -27.10% 60 يوم $ 0 -32.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Japan Coin (JAPAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Japan Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00189953$ 0.00189953 $ 0.00189953 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) +10.99% تغير السعر (7 أيام) +2.50%

معلومات سوق Japan Coin (JAPAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: