سعر Janus Henderson Anemoy Treasury Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) اليوم هو $ 1.11، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JTRSY الحالي إلى USD هو $ 1.11 لكل JTRSY.

يحتل Janus Henderson Anemoy Treasury Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 872,493,618، مع عرض متداول قدره 783.77M JTRSY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JTRSY بين $ 1.11 (أدنى) و$ 1.11 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.11، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.085.

على المدى القصير، تحرك JTRSY بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)

القيمة السوقية $ 872.49M$ 872.49M $ 872.49M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 872.49M$ 872.49M $ 872.49M إمداد دورة التداول 783.77M 783.77M 783.77M إجمالي العرض 783,770,063.238116 783,770,063.238116 783,770,063.238116

القيمة السوقية الحالية لـ Janus Henderson Anemoy Treasury Fund هي $ 872.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ JTRSY يبلغ 783.77M، مع إجمالي عرض 783770063.238116. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 872.49M.