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سعر Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund المباشر اليوم هو 1.046 USD. القيمة السوقية لـ JAAA هي 700,863,710 USD. تابع تحديثات أسعار JAAA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund المباشر اليوم هو 1.046 USD. القيمة السوقية لـ JAAA هي 700,863,710 USD. تابع تحديثات أسعار JAAA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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الموقع الرسمي لـ JAAA

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سعر Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 JAAA إلى USD:

$1.046
$1.046$1.046
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:03:24 (UTC+8)

سعر Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) اليوم هو $ 1.046، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JAAA الحالي إلى USD هو $ 1.046 لكل JAAA.

يحتل Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 700,863,710، مع عرض متداول قدره 670.35M JAAA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JAAA بين $ 1.045 (أدنى) و$ 1.046 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.046، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.009.

على المدى القصير، تحرك JAAA بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA)

$ 700.86M
$ 700.86M$ 700.86M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 700.86M
$ 700.86M$ 700.86M

670.35M
670.35M 670.35M

670,349,405.235751
670,349,405.235751 670,349,405.235751

القيمة السوقية الحالية لـ Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund هي $ 700.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ JAAA يبلغ 670.35M، مع إجمالي عرض 670349405.235751. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 700.86M.

سجل سعر Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.045
$ 1.045$ 1.045
24 ساعة منخفض
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
24 ساعة مرتفع

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

0.00%

+0.04%

+0.10%

+0.10%

سجل سعر Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund مقابل USD هو $ +0.000411 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund مقابل USD هو $ +0.0044479058 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund مقابل USD هو $ +0.0073780656 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund مقابل USD هو $ +0.00048 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000411+0.04%
30 يوم$ +0.0044479058+0.43%
60 يوم$ +0.0073780656+0.71%
90 يوم$ +0.00048+0.00%

توقعات أسعار Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف JAAA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
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المصدر Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA)

الموقع الرسمي

الفئة :

Avalanche EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

نبذة عن Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

ما هو السعر الحالي لـ Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund؟

يتم تداول Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) بسعر $1.046، مما يعكس حركة سعرية بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.

ما الدور الذي يلعبه Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund في نظامه البيئي؟

باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Monad Ecosystem,Tokenized Credit، غالبًا ما يدعم JAAA وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.

ما مدى نشاط تداول JAAA اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل JAAA حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.

ما هي المعروض المتداول من Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund؟

يوجد اليوم 670349405.235751 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية وترتيب JAAA؟

يحمل Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund حاليًا الترتيب #84 في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $700863710، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.

كيف كان أداء Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

أظهر سعره حركة سعرية بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.

كيف يقارن Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟

في نطاق فئة Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Monad Ecosystem,Tokenized Credit، يُظهر JAAA نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:03:24 (UTC+8)

تحديثات Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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