سعر Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) اليوم هو $ 1.046، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JAAA الحالي إلى USD هو $ 1.046 لكل JAAA.

يحتل Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 700,863,710، مع عرض متداول قدره 670.35M JAAA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JAAA بين $ 1.045 (أدنى) و$ 1.046 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.046، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.009.

على المدى القصير، تحرك JAAA بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA)

القيمة السوقية $ 700.86M$ 700.86M $ 700.86M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 700.86M$ 700.86M $ 700.86M إمداد دورة التداول 670.35M 670.35M 670.35M إجمالي العرض 670,349,405.235751 670,349,405.235751 670,349,405.235751

القيمة السوقية الحالية لـ Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund هي $ 700.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ JAAA يبلغ 670.35M، مع إجمالي عرض 670349405.235751. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 700.86M.