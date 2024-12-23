سعر Janro The Rat (JANRO)
سعر Janro The Rat (JANRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 445.96K. يتم تحديث سعر JANRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Janro The Rat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.66K
- تغيير سعر Janro The Rat خلال اليوم هو -3.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Janro The Rat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Janro The Rat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Janro The Rat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Janro The Rat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.00%
|30 يوم
|$ 0
|-87.07%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Janro The Rat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-3.00%
-58.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JANRO is the ultimate memecoin, created purely to celebrate the internet’s favorite dancing rat, Janro. With no utility, no roadmap, and no purpose other than to spread joy, JANRO thrives on the universal appeal of its namesake: a hilarious rat with infinite dance moves who has captivated the world with his quirky energy. Janro’s viral fame comes from his ability to groove to any genre, whether it’s upbeat EDM, classic salsa, or even the most obscure internet remixes. Similarly, Janro embraces the chaotic and unpredictable energy of the meme culture that Janro represents. It’s a coin that doesn’t take itself seriously but is powered by the collective enthusiasm of a community that loves to laugh, share, and dance along with the internet’s latest star. Janro doesn’t promise groundbreaking technology or lofty goals—it’s simply a celebration of the absurd, the entertaining, and the viral. It’s a token for those who want to be part of a movement that’s about nothing more than fun and laughter. If you love Janro’s moves, share his memes, or just enjoy the idea of owning a coin named after a dancing rat, Janro is for you. No gimmicks, no promises—just pure, unadulterated meme magic.
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