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سعر Janro The Rat (JANRO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 445.96K . يتم تحديث سعر JANRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Janro The Rat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.66K - تغيير سعر Janro The Rat خلال اليوم هو -3.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Janro The Rat (JANRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Janro The Rat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Janro The Rat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Janro The Rat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Janro The Rat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.00% 30 يوم $ 0 -87.07% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Janro The Rat (JANRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Janro The Rat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00664208$ 0.00664208 $ 0.00664208 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -3.00% تغير السعر (7 أيام) -58.81%

معلومات سوق Janro The Rat (JANRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: