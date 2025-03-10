سعر janitooor ($JANI)
سعر janitooor ($JANI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 194.37K. يتم تحديث سعر $JANI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق janitooor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.35K
- تغيير سعر janitooor خلال اليوم هو -21.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر janitooor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر janitooor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر janitooor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر janitooor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر janitooor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.05%
-21.06%
-69.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are the Berachain meme, inspired by one of its biggest founders, Jani. With Jani as our biggest supporter and holder, our goal is to bring fun and excitement to the ecosystem. We aim to inject energy, creativity, and a strong sense of community, making Berachain a more dynamic, engaging, and vibrant space for everyone involved. Let’s grow and enjoy the journey together! we look forward to your requesrt
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