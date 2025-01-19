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سعر Jalapeno Finance (JALA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JALA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jalapeno Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.10 - تغيير سعر Jalapeno Finance خلال اليوم هو +15.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jalapeno Finance (JALA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jalapeno Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jalapeno Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jalapeno Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jalapeno Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +15.72% 30 يوم $ 0 +30.28% 60 يوم $ 0 +13.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jalapeno Finance (JALA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jalapeno Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.09% تغير السعر (1يوم) +15.72% تغير السعر (7 أيام) +41.72%

معلومات سوق Jalapeno Finance (JALA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: