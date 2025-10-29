معلومات سعر Jakpot Games (JAKPOT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00006449 $ 0.00006449 $ 0.00006449 24 ساعة منخفض $ 0.00009488 $ 0.00009488 $ 0.00009488 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00006449$ 0.00006449 $ 0.00006449 24 ساعة مرتفع $ 0.00009488$ 0.00009488 $ 0.00009488 عالية طوال الوقت $ 0.00464997$ 0.00464997 $ 0.00464997 أدنى سعر $ 0.00005688$ 0.00005688 $ 0.00005688 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) -30.40% تغير السعر (7 أيام) -36.64% تغير السعر (7 أيام) -36.64%

سعر Jakpot Games (JAKPOT) في الوقت الحقيقي هو $0.00006547. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JAKPOT بين أدنى سعر $ 0.00006449 وأعلى سعر $ 0.00009488، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJAKPOT على الإطلاق هو $ 0.00464997، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005688.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JAKPOT -0.11% على مدار الساعة الماضية، -30.40% على مدار 24 ساعة، و -36.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Jakpot Games (JAKPOT)

القيمة السوقية $ 64.67K$ 64.67K $ 64.67K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 64.67K$ 64.67K $ 64.67K إمداد دورة التداول 987.71M 987.71M 987.71M إجمالي العرض 987,714,366.948424 987,714,366.948424 987,714,366.948424

القيمة السوقية الحالية لـ Jakpot Games هي $ 64.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JAKPOT يبلغ 987.71M، مع إجمالي عرض 987714366.948424. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.67K.