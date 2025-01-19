سعر Jake Newman Enterprises (JNE)
سعر Jake Newman Enterprises (JNE) المباشر لليوم هو USD 0.02123164. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JNE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jake Newman Enterprises الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.25
- تغيير سعر Jake Newman Enterprises خلال اليوم هو -0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jake Newman Enterprises مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jake Newman Enterprises مقابل USD هو $ -0.0049256406 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jake Newman Enterprises مقابل USD هو $ +0.0074397619 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jake Newman Enterprises مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.39%
|30 يوم
|$ -0.0049256406
|-23.19%
|60 يوم
|$ +0.0074397619
|+35.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jake Newman Enterprises: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.39%
-3.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jake Newman Enterprises [ JNE ] is the parent project and incubator of multiple memecoins and defi utility tokens. JNE researches, revitalizes, and incubates blockchain projects to assist the advancements of the Web3 space.
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