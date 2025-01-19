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سعر Jake Newman Enterprises (JNE) المباشر لليوم هو USD 0.02123164 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JNE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jake Newman Enterprises الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.25 - تغيير سعر Jake Newman Enterprises خلال اليوم هو -0.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jake Newman Enterprises (JNE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jake Newman Enterprises مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jake Newman Enterprises مقابل USD هو $ -0.0049256406 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jake Newman Enterprises مقابل USD هو $ +0.0074397619 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jake Newman Enterprises مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.39% 30 يوم $ -0.0049256406 -23.19% 60 يوم $ +0.0074397619 +35.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jake Newman Enterprises (JNE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jake Newman Enterprises: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02110545$ 0.02110545 $ 0.02110545 24 ساعة مرتفع $ 0.02137973$ 0.02137973 $ 0.02137973 عالية طوال الوقت $ 0.302963$ 0.302963 $ 0.302963 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.39% تغير السعر (7 أيام) -3.79%

معلومات سوق Jake Newman Enterprises (JNE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: