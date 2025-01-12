سعر Jail Cat (CUFF)
سعر Jail Cat (CUFF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.97K. يتم تحديث سعر CUFF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jail Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 229.16
- تغيير سعر Jail Cat خلال اليوم هو -0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 756.80M
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خلال اليوم، كان سعر Jail Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jail Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jail Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jail Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.22%
|30 يوم
|$ 0
|-33.83%
|60 يوم
|$ 0
|-35.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jail Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-0.22%
-17.71%
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