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سعر Jail Cat (CUFF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.97K . يتم تحديث سعر CUFF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jail Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 229.16 - تغيير سعر Jail Cat خلال اليوم هو -0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 756.80M

أداء سعر Jail Cat (CUFF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jail Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jail Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jail Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jail Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.22% 30 يوم $ 0 -33.83% 60 يوم $ 0 -35.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jail Cat (CUFF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jail Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00279521$ 0.00279521 $ 0.00279521 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -0.22% تغير السعر (7 أيام) -17.71%

معلومات سوق Jail Cat (CUFF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: