سعر Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ)
سعر Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) المباشر لليوم هو USD 0.00952214. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.52M. يتم تحديث سعر JAIHOZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jaihoz by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 382.37K
- تغيير سعر Jaihoz by Virtuals خلال اليوم هو +8.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Jaihoz by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00073337 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jaihoz by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jaihoz by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jaihoz by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00073337
|+8.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jaihoz by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.12%
+8.34%
-17.80%
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|1 JAIHOZ إلى USD
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₽0.9759241286
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₹0.8244268812
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￡E.0.479915856
|1 JAIHOZ إلى BRL
R$0.058085054
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