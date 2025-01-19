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سعر Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) المباشر لليوم هو USD 0.00952214 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.52M . يتم تحديث سعر JAIHOZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jaihoz by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 382.37K - تغيير سعر Jaihoz by Virtuals خلال اليوم هو +8.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jaihoz by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00073337 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jaihoz by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jaihoz by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jaihoz by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00073337 +8.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jaihoz by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00786329$ 0.00786329 $ 0.00786329 24 ساعة مرتفع $ 0.0104971$ 0.0104971 $ 0.0104971 عالية طوال الوقت $ 0.02559257$ 0.02559257 $ 0.02559257 تغير السعر (1 ساعة) -4.12% تغير السعر (1يوم) +8.34% تغير السعر (7 أيام) -17.80%

معلومات سوق Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: