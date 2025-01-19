سعر Jaiho Crypto (JAIHO)
سعر Jaiho Crypto (JAIHO) المباشر لليوم هو USD 0.00106142. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JAIHO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jaiho Crypto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.39
- تغيير سعر Jaiho Crypto خلال اليوم هو +12.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jaiho Crypto مقابل USD هو $ +0.00011499 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jaiho Crypto مقابل USD هو $ +0.0001454563 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jaiho Crypto مقابل USD هو $ +0.0003267965 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jaiho Crypto مقابل USD هو $ +0.0000490947692949057 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011499
|+12.15%
|30 يوم
|$ +0.0001454563
|+13.70%
|60 يوم
|$ +0.0003267965
|+30.79%
|90 يوم
|$ +0.0000490947692949057
|+4.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jaiho Crypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+22.36%
+12.15%
+21.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JaiHo is India’s first community-based crypto project with low supply, which is deflationary over time. JaiHo’s unique revenue-sharing model includes a charity mission. We have built a community before releasing a token—No Big Promises, just a loyal Community to grow over time.
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