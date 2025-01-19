احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JAIHO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JAIHO.

سعر Jaiho Crypto (JAIHO) المباشر لليوم هو USD 0.00106142 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JAIHO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jaiho Crypto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.39 - تغيير سعر Jaiho Crypto خلال اليوم هو +12.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jaiho Crypto (JAIHO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jaiho Crypto مقابل USD هو $ +0.00011499 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jaiho Crypto مقابل USD هو $ +0.0001454563 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jaiho Crypto مقابل USD هو $ +0.0003267965 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jaiho Crypto مقابل USD هو $ +0.0000490947692949057 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011499 +12.15% 30 يوم $ +0.0001454563 +13.70% 60 يوم $ +0.0003267965 +30.79% 90 يوم $ +0.0000490947692949057 +4.85%

تحليل سعر Jaiho Crypto (JAIHO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jaiho Crypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00109788$ 0.00109788 $ 0.00109788 عالية طوال الوقت $ 0.09159$ 0.09159 $ 0.09159 تغير السعر (1 ساعة) +22.36% تغير السعر (1يوم) +12.15% تغير السعر (7 أيام) +21.93%

معلومات سوق Jaiho Crypto (JAIHO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: