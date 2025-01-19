سعر Jaderoll (JADE)
سعر Jaderoll (JADE) المباشر لليوم هو USD 0.00300596. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JADE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jaderoll الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.01
- تغيير سعر Jaderoll خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jaderoll مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jaderoll مقابل USD هو $ -0.0018029456 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jaderoll مقابل USD هو $ -0.0014574141 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jaderoll مقابل USD هو $ -0.0004451902595108426 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0018029456
|-59.97%
|60 يوم
|$ -0.0014574141
|-48.48%
|90 يوم
|$ -0.0004451902595108426
|-12.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jaderoll: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-20.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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