سعر JACY (JACY)
سعر JACY (JACY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JACY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JACY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.30
- تغيير سعر JACY خلال اليوم هو -1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JACY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JACY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JACY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JACY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.19%
|30 يوم
|$ 0
|-21.35%
|60 يوم
|$ 0
|-3.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JACY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-1.19%
-2.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JACY ($JACY) is a deflationary ERC-20 token with the mission to become a leader in the crypto revolution.
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