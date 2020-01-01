توكنوميكس Jackpot on Solana (JACKPOT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Jackpot on Solana (JACKPOT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Jackpot on Solana (JACKPOT) Jackpot on Solana is a meme token originally launched on pump.fun. Specifically chosen after the original dev had sold out the supply to be revived as a statement of a new kind of token to emerge on the Solana chain, one that came back to the roots of crypto. The Jackpot Community is comprised of token holders committed to holding and selling nicely in small respectful pieces to respect each other and the chart. Additionally, the community works together to help each other and assist with small businesses. Jackpot on Solana continues to grow, adding to the utility of the token daily. 8.8% of the 1 B supply has been burned thus far. Holding the token also grants access to the discord chat room that provides access to the community with the members and resources, including a scalp bot for notifications on community requested tokens. الموقع الرسمي: https://jackpot-solana.com/ اشتر JACKPOT الآن!

توكنوميكس Jackpot on Solana (JACKPOT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Jackpot on Solana (JACKPOT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.65K $ 12.65K $ 12.65K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.65K $ 12.65K $ 12.65K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01899555 $ 0.01899555 $ 0.01899555 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Jackpot on Solana (JACKPOT)

توكنوميكس Jackpot on Solana (JACKPOT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Jackpot on Solana (JACKPOT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JACKPOT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JACKPOT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JACKPOT، استكشف السعر المباشر لتوكن JACKPOT!

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