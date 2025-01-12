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سعر Jackpot on Solana (JACKPOT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.00K . يتم تحديث سعر JACKPOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jackpot on Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.84 - تغيير سعر Jackpot on Solana خلال اليوم هو -2.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Jackpot on Solana (JACKPOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jackpot on Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jackpot on Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jackpot on Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jackpot on Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.40% 30 يوم $ 0 +12.43% 60 يوم $ 0 +3.70% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jackpot on Solana (JACKPOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jackpot on Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01899555$ 0.01899555 $ 0.01899555 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.40% تغير السعر (7 أيام) -20.80%

معلومات سوق Jackpot on Solana (JACKPOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: