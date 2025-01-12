سعر Jackpot on Solana (JACKPOT)
سعر Jackpot on Solana (JACKPOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.00K. يتم تحديث سعر JACKPOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jackpot on Solana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.84
- تغيير سعر Jackpot on Solana خلال اليوم هو -2.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Jackpot on Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jackpot on Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jackpot on Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jackpot on Solana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.40%
|30 يوم
|$ 0
|+12.43%
|60 يوم
|$ 0
|+3.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jackpot on Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.40%
-20.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jackpot on Solana is a meme token originally launched on pump.fun. Specifically chosen after the original dev had sold out the supply to be revived as a statement of a new kind of token to emerge on the Solana chain, one that came back to the roots of crypto. The Jackpot Community is comprised of token holders committed to holding and selling nicely in small respectful pieces to respect each other and the chart. Additionally, the community works together to help each other and assist with small businesses. Jackpot on Solana continues to grow, adding to the utility of the token daily. 8.8% of the 1 B supply has been burned thus far. Holding the token also grants access to the discord chat room that provides access to the community with the members and resources, including a scalp bot for notifications on community requested tokens.
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