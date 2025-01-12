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سعر Jackpot (777) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.03K . يتم تحديث سعر 777 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jackpot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Jackpot خلال اليوم هو -0.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 531.47M

أداء سعر Jackpot (777) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jackpot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jackpot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jackpot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jackpot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.76% 30 يوم $ 0 -18.72% 60 يوم $ 0 +133.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jackpot (777)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jackpot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.473074$ 0.473074 $ 0.473074 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.76% تغير السعر (7 أيام) -7.22%

معلومات سوق Jackpot (777)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: