سعر JACKBOT (JBOT)
سعر JACKBOT (JBOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JBOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JACKBOT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.02
- تغيير سعر JACKBOT خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JACKBOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JACKBOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JACKBOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JACKBOT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.21%
|60 يوم
|$ 0
|-30.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JACKBOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-2.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing the JACKBOT slot machine, a captivating Telegram Bot designed to provide users with an immersive and thrilling gaming experience. The bot showcases a sophisticated 3-slot mechanism adorned with 8 distinct symbols, each adding an element of excitement to the gameplay. From classic fruits like Lemon, Grape, and Tomato to iconic symbols such as BAR, Green 7s, Golden 7s, and the unique Green and Golden JBOT logos, the variety of symbols enhances the visual appeal and anticipation of each spin. With a total of 512 possible combinations, the JACKBOT slot machine ensures a dynamic and unpredictable gaming environment. What sets it apart is not only the entertaining gameplay but also the diverse winning probabilities, offering players the chance to achieve rare and high-reward outcomes. Whether you're a seasoned slot enthusiast or a casual player, the JACKBOT Telegram Bot promises an engaging and rewarding experience with its carefully crafted design and exciting winning possibilities.
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