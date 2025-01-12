سعر Jack The Goat (JACK)
سعر Jack The Goat (JACK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.51K. يتم تحديث سعر JACK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jack The Goat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.12
- تغيير سعر Jack The Goat خلال اليوم هو -0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Jack The Goat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jack The Goat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jack The Goat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jack The Goat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.25%
|30 يوم
|$ 0
|-40.03%
|60 يوم
|$ 0
|-43.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jack The Goat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-0.25%
-16.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JACK IS A FRENCH BOURGEOISIE GOAT WHO TOOK A PILL IN SOLANA. Jack the Goat is an ambitious meme project, looking to build a kingdom on Solana with the help of our community. With a goal of making you laugh, at the heart, we also want to grow together so that we can all be bourgeoisies thanks to the G.O.A.T.
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