سعر iZUMi Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع iZUMi Finance (IZI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IZI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IZI.

يحتل iZUMi Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 535,778، مع عرض متداول قدره 787.40M IZI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IZI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.220101، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IZI بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-5.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.71K.

معلومات سوق iZUMi Finance (IZI)

القيمة السوقية $ 535.78K$ 535.78K $ 535.78K الحجم (24 ساعة) $ 1.71K$ 1.71K $ 1.71K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M إمداد دورة التداول 787.40M 787.40M 787.40M إجمالي العرض 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ iZUMi Finance هي $ 535.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.71K. العرض المتداول لـ IZI يبلغ 787.40M، مع إجمالي عرض 2000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.36M.