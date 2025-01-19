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سعر iZUMi Bond USD (IUSD) المباشر لليوم هو USD 0.934281 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق iZUMi Bond USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 629.46 - تغيير سعر iZUMi Bond USD خلال اليوم هو +2.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر iZUMi Bond USD (IUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر iZUMi Bond USD مقابل USD هو $ +0.0187025 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر iZUMi Bond USD مقابل USD هو $ -0.0388921560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر iZUMi Bond USD مقابل USD هو $ -0.0746395222 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر iZUMi Bond USD مقابل USD هو $ -0.0716068651511944 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0187025 +2.04% 30 يوم $ -0.0388921560 -4.16% 60 يوم $ -0.0746395222 -7.98% 90 يوم $ -0.0716068651511944 -7.11%

تحليل سعر iZUMi Bond USD (IUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر iZUMi Bond USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.905605$ 0.905605 $ 0.905605 24 ساعة مرتفع $ 0.938666$ 0.938666 $ 0.938666 عالية طوال الوقت $ 3.85$ 3.85 $ 3.85 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) +2.04% تغير السعر (7 أيام) +0.14%

معلومات سوق iZUMi Bond USD (IUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: