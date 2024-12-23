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سعر Ixcoin (IXC) المباشر لليوم هو USD 0.060296 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.27M . يتم تحديث سعر IXC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ixcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.47 - تغيير سعر Ixcoin خلال اليوم هو +7.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر Ixcoin (IXC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ixcoin مقابل USD هو $ +0.00410124 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ixcoin مقابل USD هو $ +0.0627767945 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ixcoin مقابل USD هو $ +0.2086481638 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ixcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00410124 +7.30% 30 يوم $ +0.0627767945 +104.11% 60 يوم $ +0.2086481638 +346.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ixcoin (IXC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ixcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.054779$ 0.054779 $ 0.054779 24 ساعة مرتفع $ 0.061177$ 0.061177 $ 0.061177 عالية طوال الوقت $ 0.822101$ 0.822101 $ 0.822101 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +7.30% تغير السعر (7 أيام) +4.25%

معلومات سوق Ixcoin (IXC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: