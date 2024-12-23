سعر Ixcoin (IXC)
سعر Ixcoin (IXC) المباشر لليوم هو USD 0.060296. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.27M. يتم تحديث سعر IXC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ixcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.47
- تغيير سعر Ixcoin خلال اليوم هو +7.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر Ixcoin مقابل USD هو $ +0.00410124 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ixcoin مقابل USD هو $ +0.0627767945 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ixcoin مقابل USD هو $ +0.2086481638 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ixcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00410124
|+7.30%
|30 يوم
|$ +0.0627767945
|+104.11%
|60 يوم
|$ +0.2086481638
|+346.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ixcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+7.30%
+4.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
iXcoin is one of the first Bitcoin clone created on 7 May 2011 just a few weeks after Namecoin. iXcoin will reach maturity about 18 years before Bitcoin. By mid-2013, the number of iXcoin and Bitcoin will reach parity for a brief moment. iXcoin switched to merged mining with Bitcoin in 2012 and this helped increase the total hashrate of both currencies and make it more secure to 51% attack. Merged mining allows Bitcoin miners to mine multiple coins at the same time.
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