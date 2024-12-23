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سعر IX Swap (IXS) المباشر لليوم هو USD 0.42977 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.22M . يتم تحديث سعر IXS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IX Swap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 257.80K - تغيير سعر IX Swap خلال اليوم هو -6.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 180.00M

أداء سعر IX Swap (IXS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IX Swap مقابل USD هو $ -0.030191059046125 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IX Swap مقابل USD هو $ +0.0137007237 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IX Swap مقابل USD هو $ -0.0213323215 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IX Swap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.030191059046125 -6.56% 30 يوم $ +0.0137007237 +3.19% 60 يوم $ -0.0213323215 -4.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر IX Swap (IXS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IX Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.421523$ 0.421523 $ 0.421523 24 ساعة مرتفع $ 0.469177$ 0.469177 $ 0.469177 عالية طوال الوقت $ 0.830989$ 0.830989 $ 0.830989 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) -6.56% تغير السعر (7 أيام) -7.29%

معلومات سوق IX Swap (IXS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: