سعر IX Swap (IXS)
سعر IX Swap (IXS) المباشر لليوم هو USD 0.42977. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.22M. يتم تحديث سعر IXS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IX Swap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 257.80K
- تغيير سعر IX Swap خلال اليوم هو -6.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 180.00M
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خلال اليوم، كان سعر IX Swap مقابل USD هو $ -0.030191059046125 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IX Swap مقابل USD هو $ +0.0137007237 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IX Swap مقابل USD هو $ -0.0213323215 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IX Swap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.030191059046125
|-6.56%
|30 يوم
|$ +0.0137007237
|+3.19%
|60 يوم
|$ -0.0213323215
|-4.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IX Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-6.56%
-7.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IX Swap is the “Uniswap” for security tokens (STO) and tokenized stocks (TSO). IX Swap will be the FIRST platform to provide liquidity pools and automated market making functions for the security token (STO) & tokenized stock industry (TSO). The platform will be the first DeFi platform to facilitate the trading of security tokens through licensed custodians and security brokers which will provide actual ownership and claim over these real world assets.
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