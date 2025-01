ما هو iVipCoin ( IVIP )

como objetivo tratar cada trader de forma única e trazer tudo que ele precisa e necessita no mercado financeiro. Para isso desenvolvemos a plataforma da iVipCoin, onde o trader poderá ter acesso a todo conhecimento desde o básico ate o avançado envolvendo mercado financeiro, esse conhecimento é passado de forma simples e pontual, e o trader recebe dinheiro por ter aprendido o mercado financeiro passado pela plataforma. Criamos um sistema na qual chamamos de "Learn To Earn" (LTE) ou em um português mais claro "aprenda para ganhar", de forma simplificada será a nova forma de tratar os usuários do mercado financeiro global.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!