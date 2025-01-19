سعر iVipCoin (IVIP)
سعر iVipCoin (IVIP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IVIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iVipCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.95K
- تغيير سعر iVipCoin خلال اليوم هو -7.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر iVipCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iVipCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iVipCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iVipCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.47%
|30 يوم
|$ 0
|-14.68%
|60 يوم
|$ 0
|-45.31%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر iVipCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-7.47%
-11.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
como objetivo tratar cada trader de forma única e trazer tudo que ele precisa e necessita no mercado financeiro. Para isso desenvolvemos a plataforma da iVipCoin, onde o trader poderá ter acesso a todo conhecimento desde o básico ate o avançado envolvendo mercado financeiro, esse conhecimento é passado de forma simples e pontual, e o trader recebe dinheiro por ter aprendido o mercado financeiro passado pela plataforma. Criamos um sistema na qual chamamos de "Learn To Earn" (LTE) ou em um português mais claro "aprenda para ganhar", de forma simplificada será a nova forma de tratar os usuários do mercado financeiro global.
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