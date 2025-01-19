سعر ITSBLOC (ITSB)
سعر ITSBLOC (ITSB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ITSB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ITSBLOC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 864.66
- تغيير سعر ITSBLOC خلال اليوم هو -5.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ITSBLOC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ITSBLOC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ITSBLOC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ITSBLOC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.26%
|30 يوم
|$ 0
|-21.74%
|60 يوم
|$ 0
|-14.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ITSBLOC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.68%
-5.26%
-0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ITSBLOC ecosystem is designed to determine all service decisions and operations of games on the ITSBLOC blockchain. We have built a platform where all token holders can become game participants, and we are continuously evolving to create a transparent and fair ecosystem. It will become a virtuous cycle ecosystem where game participants can make new social friends through fun games, and enjoy new profits and privileges through benefits from various games. Through blockchain technology, we will strive to be a stable, fair and transparent game in order to make a blockchain game in a positive direction
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