ما هو ITSBLOC ( ITSB )

The ITSBLOC ecosystem is designed to determine all service decisions and operations of games on the ITSBLOC blockchain. We have built a platform where all token holders can become game participants, and we are continuously evolving to create a transparent and fair ecosystem. It will become a virtuous cycle ecosystem where game participants can make new social friends through fun games, and enjoy new profits and privileges through benefits from various games. Through blockchain technology, we will strive to be a stable, fair and transparent game in order to make a blockchain game in a positive direction

المصدر ITSBLOC (ITSB) الموقع الرسمي