سعر its as shrimple as that (SHRIMPLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SHRIMPLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق its as shrimple as that الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 686.97 - تغيير سعر its as shrimple as that خلال اليوم هو +6.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر its as shrimple as that (SHRIMPLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر its as shrimple as that مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر its as shrimple as that مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر its as shrimple as that مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر its as shrimple as that مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.62% 30 يوم $ 0 +47.99% 60 يوم $ 0 -30.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر its as shrimple as that (SHRIMPLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر its as shrimple as that: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04159363$ 0.04159363 $ 0.04159363 تغير السعر (1 ساعة) +2.00% تغير السعر (1يوم) +6.62% تغير السعر (7 أيام) +65.66%

معلومات سوق its as shrimple as that (SHRIMPLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: