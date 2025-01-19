سعر its as shrimple as that (SHRIMPLE)
سعر its as shrimple as that (SHRIMPLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHRIMPLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق its as shrimple as that الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 686.97
- تغيير سعر its as shrimple as that خلال اليوم هو +6.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر its as shrimple as that مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر its as shrimple as that مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر its as shrimple as that مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر its as shrimple as that مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.62%
|30 يوم
|$ 0
|+47.99%
|60 يوم
|$ 0
|-30.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر its as shrimple as that: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.00%
+6.62%
+65.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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