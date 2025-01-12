سعر ITRONIX (ITX)
سعر ITRONIX (ITX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.74K. يتم تحديث سعر ITX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ITRONIX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.66
- تغيير سعر ITRONIX خلال اليوم هو -0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 700.00B
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خلال اليوم، كان سعر ITRONIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ITRONIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ITRONIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ITRONIX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.23%
|30 يوم
|$ 0
|-55.67%
|60 يوم
|$ 0
|-71.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ITRONIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-0.23%
-10.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to ITRONIX, a leader in the field of AI technology and its application to enhance creativity and self-expression. Our company is dedicated to developing and implementing cutting-edge AI tools that empower individuals to push the boundaries of what is possible in their creative endeavors. Whether it's through creation, finance, art or any other medium, we believe that AI has the power to unlock new levels of creativity and selfexpression for people.
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