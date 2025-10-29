معلومات سعر ItForTheBiscuit (RISK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00139508 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -3.77% تغير السعر (7 أيام) -18.27%

سعر ItForTheBiscuit (RISK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RISK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRISK على الإطلاق هو $ 0.00139508، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RISK -0.38% على مدار الساعة الماضية، -3.77% على مدار 24 ساعة، و -18.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ItForTheBiscuit (RISK)

القيمة السوقية $ 100.32K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 100.32K إمداد دورة التداول 920.30M إجمالي العرض 920,296,414.733632

القيمة السوقية الحالية لـ ItForTheBiscuit هي $ 100.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RISK يبلغ 920.30M، مع إجمالي عرض 920296414.733632. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100.32K.