سعر ITEMVERSE (ITEM)
سعر ITEMVERSE (ITEM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ITEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ITEMVERSE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.75K
- تغيير سعر ITEMVERSE خلال اليوم هو +1.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ITEMVERSE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ITEMVERSE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ITEMVERSE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ITEMVERSE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.14%
|30 يوم
|$ 0
|-1.14%
|60 يوم
|$ 0
|+5.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ITEMVERSE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+1.14%
-6.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Combining games with crypto tokens to provide GameFi that guarantees fun and high profitability Each game added to the platform has a separate in-game currency, acquired through gameplay, and can be exchanged for ITEM or other game tokens through DEX.
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