سعر ITC (ITC)
سعر ITC (ITC) المباشر لليوم هو USD 0.003165. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ITC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ITC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.82
- تغيير سعر ITC خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ITC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ITC مقابل USD هو $ +0.0001079040 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ITC مقابل USD هو $ -0.0002601490 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ITC مقابل USD هو $ -0.001110733013800482 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0001079040
|+3.41%
|60 يوم
|$ -0.0002601490
|-8.21%
|90 يوم
|$ -0.001110733013800482
|-25.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ITC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ITC is the first token with end to end solution for gaming portal on blockchain. ITC has launched many gaming portals. ITC is currently running international crowdfunding plaform with a thanks giving crypto currency model. The best about Tronz is we only focus on our product and strive hard to list ITC as industries No.1 gaming token. The initial Price is 0.01$ per ITC Coin. The total Supply is 360,00,000 tokens. we even have plan to burn the tokens in the future.
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|1 ITC إلى AUD
A$0.00509565
|1 ITC إلى GBP
￡0.00256365
|1 ITC إلى EUR
€0.00307005
|1 ITC إلى USD
$0.003165
|1 ITC إلى MYR
RM0.0142425
|1 ITC إلى TRY
₺0.11245245
|1 ITC إلى JPY
¥0.49174605
|1 ITC إلى RUB
₽0.3279573
|1 ITC إلى INR
₹0.2740257
|1 ITC إلى IDR
Rp51.8852376
|1 ITC إلى PHP
₱0.1855323
|1 ITC إلى EGP
￡E.0.159516
|1 ITC إلى BRL
R$0.01914825
|1 ITC إلى CAD
C$0.0045576
|1 ITC إلى BDT
৳0.3848007
|1 ITC إلى NGN
₦4.922208
|1 ITC إلى UAH
₴0.1334997
|1 ITC إلى VES
Bs0.17091
|1 ITC إلى PKR
Rs0.8828451
|1 ITC إلى KZT
₸1.6790325
|1 ITC إلى THB
฿0.10897095
|1 ITC إلى TWD
NT$0.10416015
|1 ITC إلى CHF
Fr0.00288015
|1 ITC إلى HKD
HK$0.0246237
|1 ITC إلى MAD
.د.م0.0318399