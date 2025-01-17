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سعر ITAM Games (ITAM) المباشر لليوم هو USD 0.00982601 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ITAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ITAM Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.14 - تغيير سعر ITAM Games خلال اليوم هو +1.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ITAM Games (ITAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ITAM Games مقابل USD هو $ +0.0001095 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ITAM Games مقابل USD هو $ -0.0000070236 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ITAM Games مقابل USD هو $ +0.0012400237 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ITAM Games مقابل USD هو $ +0.001360528166035906 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001095 +1.13% 30 يوم $ -0.0000070236 -0.07% 60 يوم $ +0.0012400237 +12.62% 90 يوم $ +0.001360528166035906 +16.07%

تحليل سعر ITAM Games (ITAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ITAM Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00968167$ 0.00968167 $ 0.00968167 24 ساعة مرتفع $ 0.00985507$ 0.00985507 $ 0.00985507 عالية طوال الوقت $ 0.784934$ 0.784934 $ 0.784934 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +1.13% تغير السعر (7 أيام) +3.89%

معلومات سوق ITAM Games (ITAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: