سعر ITAM Games (ITAM)
سعر ITAM Games (ITAM) المباشر لليوم هو USD 0.00982601. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ITAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ITAM Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.14
- تغيير سعر ITAM Games خلال اليوم هو +1.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ITAM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ITAM.
خلال اليوم، كان سعر ITAM Games مقابل USD هو $ +0.0001095 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ITAM Games مقابل USD هو $ -0.0000070236 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ITAM Games مقابل USD هو $ +0.0012400237 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ITAM Games مقابل USD هو $ +0.001360528166035906 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001095
|+1.13%
|30 يوم
|$ -0.0000070236
|-0.07%
|60 يوم
|$ +0.0012400237
|+12.62%
|90 يوم
|$ +0.001360528166035906
|+16.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ITAM Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+1.13%
+3.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ITAM إلى AUD
A$0.0158198761
|1 ITAM إلى GBP
￡0.0079590681
|1 ITAM إلى EUR
€0.0095312297
|1 ITAM إلى USD
$0.00982601
|1 ITAM إلى MYR
RM0.044217045
|1 ITAM إلى TRY
₺0.3491181353
|1 ITAM إلى JPY
¥1.5266671737
|1 ITAM إلى RUB
₽1.0181711562
|1 ITAM إلى INR
₹0.8507359458
|1 ITAM إلى IDR
Rp161.0821053744
|1 ITAM إلى PHP
₱0.5760007062
|1 ITAM إلى EGP
￡E.0.495230904
|1 ITAM إلى BRL
R$0.0594473605
|1 ITAM إلى CAD
C$0.0141494544
|1 ITAM إلى BDT
৳1.1946462958
|1 ITAM إلى NGN
₦15.281410752
|1 ITAM إلى UAH
₴0.4144611018
|1 ITAM إلى VES
Bs0.53060454
|1 ITAM إلى PKR
Rs2.7408672294
|1 ITAM إلى KZT
₸5.212698305
|1 ITAM إلى THB
฿0.3384077844
|1 ITAM إلى TWD
NT$0.3233739891
|1 ITAM إلى CHF
Fr0.0089416691
|1 ITAM إلى HKD
HK$0.0764463578
|1 ITAM إلى MAD
.د.م0.0988496606