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سعر Italian National Football Team Fan Token (ITA) المباشر لليوم هو USD 0.69146 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.15M . يتم تحديث سعر ITA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Italian National Football Team Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.00K - تغيير سعر Italian National Football Team Fan Token خلال اليوم هو -0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.11M

أداء سعر Italian National Football Team Fan Token (ITA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Italian National Football Team Fan Token مقابل USD هو $ -0.0020276568288867 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Italian National Football Team Fan Token مقابل USD هو $ -0.1288723787 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Italian National Football Team Fan Token مقابل USD هو $ -0.2112608749 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Italian National Football Team Fan Token مقابل USD هو $ -0.3421327126404343 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0020276568288867 -0.29% 30 يوم $ -0.1288723787 -18.63% 60 يوم $ -0.2112608749 -30.55% 90 يوم $ -0.3421327126404343 -33.10%

تحليل سعر Italian National Football Team Fan Token (ITA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Italian National Football Team Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.676327$ 0.676327 $ 0.676327 24 ساعة مرتفع $ 0.69437$ 0.69437 $ 0.69437 عالية طوال الوقت $ 4.78$ 4.78 $ 4.78 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -0.29% تغير السعر (7 أيام) -10.78%

معلومات سوق Italian National Football Team Fan Token (ITA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: