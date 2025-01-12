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سعر Italian Coin (ITA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.38K . يتم تحديث سعر ITA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Italian Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.20 - تغيير سعر Italian Coin خلال اليوم هو +3.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M

أداء سعر Italian Coin (ITA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Italian Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Italian Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Italian Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Italian Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.49% 30 يوم $ 0 -39.48% 60 يوم $ 0 -74.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Italian Coin (ITA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Italian Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00107245$ 0.00107245 $ 0.00107245 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) +3.49% تغير السعر (7 أيام) -7.70%

معلومات سوق Italian Coin (ITA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: