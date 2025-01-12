سعر Italian Coin (ITA)
سعر Italian Coin (ITA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.38K. يتم تحديث سعر ITA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Italian Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.20
- تغيير سعر Italian Coin خلال اليوم هو +3.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M
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خلال اليوم، كان سعر Italian Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Italian Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Italian Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Italian Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.49%
|30 يوم
|$ 0
|-39.48%
|60 يوم
|$ 0
|-74.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Italian Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
+3.49%
-7.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Italian Coin is a meme coin in the Nationfi Ecosystem about Italy, his culture and fun facts.
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